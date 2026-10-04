Von Motorrad geschleudert: 54-Jähriger in Acker gefunden

Er war gerade in Richtung Gars am Kamp unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit seiner Maschine rechts von der Straße abkam, ins Straßenbankett geriet und schließlich gegen eine Kurvenleittafel krachte. Das Motorrad überschlug sich beim Unfall, wobei der 54-Jährige vom Fahrzeug geschleudert wurde. Er wurde dabei schwer verletzt, nachfolgende Fahrzeuglenker fanden ihn im Acker liegend und setzten die Rettungskette in Gang, wie die Polizei berichtet. Er wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach St. Pölten geflogen. Näheres zu seinem aktuellen Gesundheitszustand ist aktuell nicht bekannt.