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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Motorradunfall
Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Nonndorf bei Gars
04/10/2026
Hubschraubereinsatz

Von Motorrad geschleudert: 54-Jähriger in Acker gefunden

Ein 54-jähriger Niederösterreicher ist am späten Samstagabend, 3. Oktober 2026 gegen 22.50 Uhr, mit seinem Motorrad in Nonndorf bei Gars (Bezirk Horn, NÖ) schwer verunfallt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Er war gerade in Richtung Gars am Kamp unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit seiner Maschine rechts von der Straße abkam, ins Straßenbankett geriet und schließlich gegen eine Kurvenleittafel krachte. Das Motorrad überschlug sich beim Unfall, wobei der 54-Jährige vom Fahrzeug geschleudert wurde. Er wurde dabei schwer verletzt, nachfolgende Fahrzeuglenker fanden ihn im Acker liegend und setzten die Rettungskette in Gang, wie die Polizei berichtet. Er wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach St. Pölten geflogen. Näheres zu seinem aktuellen Gesundheitszustand ist aktuell nicht bekannt.

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