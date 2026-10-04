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/ ©Freiwillige Feuerwehr Pressbaum
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das komplett zerstörte Auto.
Der 20-Jährige ist noch an Ort und Stelle verstorben.
Pressbaum
04/10/2026
Tragisch!

20-Jähriger aus Auto geschleudert: Tödlicher Unfall in Niederösterreich

Im niederösterreichischen Pressbaum (Bezirk St. Pölten) hat sich in den frühen Sonntagmorgenstunden ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 20-Jähriger wurde dabei aus dem Auto geschleudert, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Ein 20-jähriger Niederösterreicher war in den frühen Sonntagmorgenstunden, am 4. Oktober 2026 gegen 5 Uhr, mit seinem Auto auf der L2129 im Gemeindegebiet von Pressbaum (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) unterwegs. Wie die Polizei nun berichtet, ist er aus bisher unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen, in ein Waldstück gefahren und hat dort zwei Bäume touchiert. In weiterer Folge dürfte sich das Auto gedreht haben, wobei der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, vermutet die Polizei. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an Ort und Stelle.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Unfall in den frühen Morgenstunden.
©Freiwillige Feuerwehr Pressbaum
Auch die Feuerwehr stand vor Ort im Einsatz.
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