Von Motorrad geschleudert: 68-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Ein schwerer Motorradunfall hat am Sonntagnachmittag in Schwarzau im Gebirge ein Todesopfer gefordert. Ein 68-Jähriger kam von der Straße ab und wurde rund zehn Meter durch die Luft geschleudert.

Bei einem schweren Motorradunfall in Schwarzau im Gebirge kam ein 68-Jähriger ums Leben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem schweren Motorradunfall in Schwarzau im Gebirge kam ein 68-Jähriger ums Leben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Zu dem tödlichen Unfall kam es am 4. Oktober gegen 14.10 Uhr auf der LB 27 im Gemeindegebiet von Schwarzau im Gebirge. Ein 68-jähriger deutscher Staatsbürger war mit seinem Motorrad in Richtung Reichenau unterwegs.

Gegen Regenschachtdeckel geprallt

Bei Straßenkilometer 14,5 dürfte der Motorradfahrer vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Motorrad geriet auf das Straßenbankett und prallte mit dem Vorderrad gegen einen Regenschachtdeckel. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 68-Jährige vom Motorrad und wurde laut Polizei etwa zehn Meter durch die Luft geschleudert.

Jede Hilfe kam zu spät

Nachkommende Verkehrsteilnehmer hielten an, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Für den Motorradfahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des 68-Jährigen feststellen.