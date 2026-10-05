Tragisch: 19-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Ein tödlicher Motorradunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der B36 bei Pöggstall. Ein 19-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Bei einem schweren Motorradunfall auf der B36 bei Pöggstall kam ein 19-Jähriger ums Leben. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Bei einem schweren Motorradunfall auf der B36 bei Pöggstall kam ein 19-Jähriger ums Leben. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Melk war am 4. Oktober gegen 16.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der B36 unterwegs. Der junge Mann fuhr aus Richtung Ottenschlag kommend in Richtung Pöggstall.

Kontrolle über Motorrad verloren

Nach Angaben der Polizei soll der 19-Jährige ein Überholmanöver durchgeführt haben. Am Ausgang einer Doppelkurve verlor er in weiterer Folge die Kontrolle über sein Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte und schlitterte gegen ein Verkehrszeichen. Unmittelbar danach wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

19-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Trotz der sofortigen Rettungsmaßnahmen erlag der 19-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.