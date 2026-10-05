27-Jähriger schwer verletzt: Bruder leistet Erste Hilfe und erleidet Schock

Ein Motorradausflug zweier Brüder endete am Samstag in Gutenstein mit einem schweren Unfall. Ein 27-Jähriger kam von der B21 ab und prallte gegen eine Böschung. Sein Bruder leistete sofort Erste Hilfe.

Nach einem schweren Motorradunfall leistete der Bruder des 27-Jährigen sofort Erste Hilfe. Anschließend musste er selbst wegen eines Schocks medizinisch betreut werden.

Nach einem schweren Motorradunfall leistete der Bruder des 27-Jährigen sofort Erste Hilfe. Anschließend musste er selbst wegen eines Schocks medizinisch betreut werden.

Ein 27-jähriger Mann aus Wiener Neustadt war am 3. Oktober gegen 13.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der B21 in Richtung Wiener Neustadt unterwegs. Direkt hinter ihm fuhr sein Bruder ebenfalls auf einem Motorrad.

In Rechtskurve von Straße abgekommen

In Zellenbach kam der 27-Jährige aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit einer Böschung und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sein Bruder war unmittelbar vor Ort, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in ein Krankenhaus geflogen.

Bruder erlitt Schock

Auch der Bruder des Verunglückten musste medizinisch versorgt werden. Er erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock. Die B21 war aufgrund des Unfalls im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde und 15 Minuten gesperrt. Gegen 14.45 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.