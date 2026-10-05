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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
Bei dem Unfall wurde eine 58-jährige Frau verletzt.
A1 / Bezirk Melk
05/10/2026
Schwer verletzt

Unfall auf A1: Fahrer schläft ein, 58-Jährige aus Auto geschleudert

Ein 22-jähriger Moldauer war Montagfrüh, am 5. Oktober 2026 gegen 5.10 Uhr, mit einem Auto auf der A1 im Bezirk Melk (Niederösterreich) unterwegs, als er am Steuer einschlief und einem Sattelzug von hinten auffuhr.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Das Auto des 22-Jährigen war mit insgesamt fünf Personen voll besetzt auf dem ersten Fahrstreifen der A1 Westautobahn in Richtung Wien unterwegs. Im Gemeindegebiet von Blindenmarkt (Bezirk Melk, Niederösterreich) schlief er dann plötzlich am Steuer ein und fuhr dem Sattelzug eines 60-jährigen Niederösterreichers von hinten auf, wie die Polizei nun berichtet. Die 58-jährige Beifahrerin – ebenfalls aus Moldau – wurde durch den Auffahrunfall aus dem Auto geschleudert und dabei schwer verletzt. Sie wurde von der Rettung ins Landesklinikum nach Amstetten gebracht, so die Beamten abschließend.

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