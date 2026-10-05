Unbekannte werfen Melonen, Kürbisse und Kartoffeln auf Autos

Unbekannte haben von zwei Landwirtschafts-Betrieben jede Menge an Wassermelonen, Kürbissen und Kartoffeln gestohlen und diese dann bei der Fahrt durch zwei niederösterreichische Bezirke aus dem Fahrzeug geworfen.

Bisher noch vollkommen unbekannte Täter haben in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag, 3. auf 4. Oktober 2026, bei zwei landwirtschaftlichen Direktvermarktern in Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) so allerhand gestohlen – darunter etwa eine große Menge an Wassermelonen, Kürbissen und Kartoffelsäcken. Wie die Polizei berichtet, haben sie das Diebesgut daraufhin wohl in ein Fahrzeug verladen und bei der anschließenden Fahrt durch die Bezirke Gänserndorf und Mistelbach aus diesem geworfen.

Schaden in den Zehntausenden

Insgesamt wurden dabei nicht weniger als 21 abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Durch die Wurfgeschosse seien laut Polizei teils erhebliche Dellen entstanden und Gläser sowie Fahrzeugbeleuchtungen beschädigt worden. Die Schadenssumme liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Beamten bitten nun um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wolkersdorf unter der Nummer 059133 3278.