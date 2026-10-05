Pfarrer und Künstler nach schwerer Krankheit verstorben

„Wir gedenken unseres Feuewehrkuraten und langjährigen Pfarrherren Pater Martin Mayrhofer. Nach schwerer Krankheit müssen wir von Pater Martin Abschied nehmen“, schreibt etwa die Freiwillige Feuerwehr Krenstetten nun auf Facebook. Er war von 1999 an Seelsorger in der örtlichen Pfarre und hat die Floriani über viele Jahre hinweg begleitet. Und nicht nur als Pfarrer und Seelsorger war er für die Bevölkerung und die Feuerwehr da. Auch sein künstlerisches Wirken ist weiterhin sichtbar – etwa am Feuerwehrhaus in Krenstetten. „Im Zuge des Umbaus im Jahr 2002 gestaltete Pater Martin die Statue des Heiligen Florian, die seither über den Toren unseres Feuerwehrhauses wacht“, so die Floriani, die abschließend erklären, dem Pater ein ehrendes Andenken zu bewahren.

In Bauernfamilie hineingeboren, am Stiftsgymnasium maturiert

Auch die Diözese St. Pölten trauert um den langjährigen Pfarrer, der am 30. September 2026 nach schwerer Krankheit für immer seine Augen geschlossen hat. Mayrhofer wurde unter dem Namen Leopold am 22. Jänner 1942 in Loosdorf (Bezirk Melk) in eine Bauernfamilie hineingeboren. Nach der Volksschule und einem Jahr Hauptschule ist er ans Stiftsgymnasium Seitenstetten gekommen, wo er 1960 mit Auszeichnung maturierte. Anschließend trat er ins Noviziat des dortigen Benediktinerstiftes ein und erhielt eben den Ordensnamen Martin.

Die Anfangsjahre des jungen Martin Mayrhofer

Danach studierte er von 1961 bis 1965 Philosophie und Theologie in Rom, das Studium schloss er schließlich in Salzburg ab. Am 17. Juli 1966 ist er in seiner Heimatpfarre Loosdorf schließlich zum Priester geweiht worden, bis 1969 wirkte er als Kaplan in Öhling und versah zusätzlich Seelsorgedienste im dortigen Landesklinikum. Außerdem lernte er in dieser Zeit auch die Bildschnitzerkunst.

„Pater Martin achtete auf diszipliniertes und konzentriertes Arbeiten“

1969 wurde er dann nach Seitenstetten zurückberufen und begann am Stiftsgymnasium zu unterrichten. „Pater Martin achtete auf diszipliniertes und konzentriertes Arbeiten, was er auch problemlos durchsetzte. Besonders in der Oberstufe stellte er hohe Ansprüche“, erinnert man sich in der Diözese. Nachdem er 1984 von Abt Berthold Heigl zum Kustos der Kunstsammlung des Stiftes ernannt wurde, richtete er ein neues Kunstdepot ein und wirkte an der Stiftsrenovierung mit. Die Diözese dazu: „Die Pflege und Präsentation der Kunstsammlungen wurde zu einem wichtigen Teil seines Lebens.“

1999 übernahm er die Seelsorge in Krenstetten

Bei all den Aufgaben blieb ihm aber auch die Seelsorge stets wichtig. Viele Jahre hindurch half er etwa Sonntag für Sonntag in Ybbsitz aus. 1999 hat er dann die Seelsorge in Krenstetten übernommen – zunächst als Administrator, dann als Pfarrer. Bis zu seiner Erkrankung hatte er diesen Dienst versehen und mit der Renovierung und Neugestaltung der Pfarr- und Wallfahrtskirche bleibende Akzente gesetzt.

Martin Mayrhofer kämpfte in den letzten Monaten mit einer Krebserkrankung

Am Karsamstag 2026 war es schließlich, als sich eine Krebserkrankung bemerkbar gemacht hatte, seine Lebenskraft nahm binnen weniger Monate ab. „Er musste sich aus seinem öffentlichen Wirken zurückziehen und verbrachte die letzten Monate seines Lebens, umsorgt von der Gemeinschaft, im Krankenzimmer des Stiftes. Besuche und Spaziergänge am Klausurgang erfüllten seine letzten Wochen mit zahlreichen Begegnungen“, so die Diözese. Mit ihm würde man „eine markante Persönlichkeit, einen liebevollen Seelsorger und einen Künstler, dessen Schaffen das Bild des Stiftes geprägt hat und dessen Werk weit über seinen Tod hinausreichen wird“ verlieren.

Wann die Totenwache und das Requiem stattfinden

Der Verstorbene wird ab Mittwoch, 7. Oktober 2026 ab 16.30 Uhr, in der Gruftkapelle des Stiftes aufgebahrt. Die Totenwache in Krenstetten wird am Dienstag, 6. Oktober 19 Uhr, gehalten, in Seitenstetten findet sie am Mittwoch, 7. Oktober um 19 Uhr, statt. Am Donnerstag, 8. Oktober, wird um 13.30 Uhr der Rosenkranz gebetet und um 14 Uhr das heilige Requiem gefeiert. „Im Anschluss geleiten wir unseren Mitbruder zur Beisetzung auf den Klosterfriedhof“, erklärt man abschließend.