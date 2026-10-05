Video: Känguru hüpft in Niederösterreich plötzlich auf Straße herum

Es ist ein Anblick, den man in Österreich nicht wirklich gewohnt ist. Dieser Tage hoppelt wieder ein Känguru durch Teile Niederösterreichs. Am Wochenende wurde es gleich mehrfach gesichtet.

Jetzt ist der Unterschied beim Namen zwischen Österreich (bzw. der Englischen Form „Austria“) und Australien (Anm. auf Englisch: Australia) eh schon nicht so groß, dann hoppelt in Niederösterreich derzeit ausgerechnet ein Känguru über die Straße – ein Bild, das man eher beim Gedanken an Australien vor Augen hat.

Heimkehrer fanden mitten in der Nacht Känguru auf der Straße

Videos von Heute-Lesern vom Wochenende zeigen die Szenen gut. In der Nacht auf Samstag, 3. Oktober 2026, haben etwa vier Heimkehrer in Kammern bei Langenlois (Bezirk Krems, Niederösterreich) das Tier plötzlich mitten auf der Straße gesichtet. Das Tier zwang sie sogar dazu, anzuhalten.

©heute.at | Plötzlich hoppelte in Niederösterreich ein Känguru auf der und über die Straße.

Känguru wurde in Wildnis gescheucht

Die vier haben dem Känguru daraufhin geholfen, von der Straße wegzukommen, und haben die Polizei gerufen. Anfangs wollte man den tierischen Ausreißer einfangen, doch dieser hatte wohl andere Pläne. Immerhin: Man hat es laut Informationen von „heute.at“ geschafft, das Tier von der Straße weg in die Wildnis zu scheuchen. Wie es dem Känguru nun geht und woher es ist, ist derzeit unklar.

Im Mai war ein Känguru in Waidhofen unterwegs

Es ist übrigens nicht der erste Fall eines Kängurus in Niederösterreich – nein, nicht einmal der erste Fall in diesem Jahr. So hat es etwa im Mai 2026 bereits einen skurrilen Einsatz beim Krankenhaus in Waidhofen an der Ybbs gegeben. Es war ebenfalls nachts, als ein Känguru entspannt im Eingangsbereich herumgehüpft ist. Alles darüber könnt ihr auch hier nachlesen: Kurios: Känguru hoppelt vor Klinik herum.