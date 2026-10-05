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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizist misst die Geschwindigkeit
Auf der A2 hat die Polizei Geschwidigkeitskontrollen durchgeführt.
A2
05/10/2026
Führerschein weg

Im 80er: Niederösterreicher beim Rasen auf A2 erwischt

Ein 44-jähriger Niederösterreicher ist Sonntagvormittag, am 4. Oktober 2026 gegen 9.20 Uhr, von der Polizei beim Rasen auf der A2 erwischt worden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Die Polizei hat im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) auf der A2 in Richtung Wien am Sonntag, 4. Oktober 2026, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Wie man nun berichtet, ist gegen 9.20 Uhr ein 44-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Baden (Niederösterreich) bei den Beamten vorbeigerast. Er war statt mit den erlaubten 80 km/h mit 133 km/h unterwegs. Der Mann wurde angehalten und ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Außerdem wird er auch noch der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, heißt es seitens der Polizei abschließend.

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