Im 80er: Niederösterreicher beim Rasen auf A2 erwischt

Die Polizei hat im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) auf der A2 in Richtung Wien am Sonntag, 4. Oktober 2026, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Wie man nun berichtet, ist gegen 9.20 Uhr ein 44-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Baden (Niederösterreich) bei den Beamten vorbeigerast. Er war statt mit den erlaubten 80 km/h mit 133 km/h unterwegs. Der Mann wurde angehalten und ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Außerdem wird er auch noch der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, heißt es seitens der Polizei abschließend.