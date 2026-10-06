Mit falschem Namen Getränke um Tausende Euro bestellt: Polizei schnappt gesuchten 39-Jährigen

Mit unterschiedlichen Namen soll ein 39-Jähriger bei mehreren Getränkefirmen in Niederösterreich Waren im Wert von jeweils mehreren Tausend Euro bestellt haben. Als er bei der nächsten Firma auftauchte, wartete bereits die Polizei

Nach mutmaßlichen Betrugsfällen bei mehreren Getränkefirmen nahm die Polizei einen 39-Jährigen in Poysdorf fest. Gegen ihn bestand bereits eine Festnahmeanordnung.

Nach mutmaßlichen Betrugsfällen bei mehreren Getränkefirmen nahm die Polizei einen 39-Jährigen in Poysdorf fest. Gegen ihn bestand bereits eine Festnahmeanordnung.

Ein mutmaßlicher Betrugsfall beschäftigte in den vergangenen Wochen die Polizei in Niederösterreich. Ausgangspunkt war eine Anzeige am 21. September bei der Polizeiinspektion Stockerau. Ein Mitarbeiter einer Firma im Bezirk Korneuburg meldete, dass ein Mann wenige Tage zuvor eine größere Menge Getränke im niedrigen fünfstelligen Eurobereich bestellt hatte. Der Mann leistete laut Polizei eine Anzahlung im mittleren vierstelligen Bereich. Die dazugehörige Überweisung war allerdings mit einem späteren Datum versehen. Ein Mitarbeiter übersah das in der Zukunft liegende Überweisungsdatum und übergab dem Mann die Getränke.

Unter anderem Namen bei nächster Firma

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf einen weiteren Fall. Bereits am 17. September soll derselbe Mann unter einem anderen Namen bei einer Getränkefirma im Bezirk Mistelbach Waren im niedrigen fünfstelligen Eurobereich bestellt und abgeholt haben. Die Bezahlung sollte bis zum 22. September erfolgen. Die Polizei stellte schließlich fest, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Person handeln soll. Zudem bestand gegen den Mann bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien.

Beim nächsten Termin wartete die Polizei

Zum Verhängnis wurde dem Beschuldigten schließlich die Vernetzung der Getränkegroßhändler. Die Ermittler erfuhren, dass der Mann für den 28. September einen Termin bei einer weiteren Firma in Poysdorf vereinbart hatte. Dort wollte er Getränke und Leihgeräte bestellen. Diesmal kam es jedoch nicht mehr dazu: Beamte der Polizeiinspektion Stockerau nahmen den 39-jährigen serbischen Beschuldigten in Poysdorf fest.

Gefälschten Führerschein vorgezeigt

Bei seiner Festnahme soll sich der 39-Jährige mit einem gefälschten kroatischen Führerschein ausgewiesen haben. Bei der anschließenden Einvernahme verweigerte er laut Polizei die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte schließlich in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.