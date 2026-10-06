Bruder musste Unfall mit ansehen: 27-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Im niederösterreichischen Gutenstein hat sich am 3. Oktober 2026 ein schwerer Unfall mit einem 27-jährigen Motorradfahrer ereignet. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist dieser noch am selben Tag im Krankenhaus verstorben.

Am 3. Oktober 2026 ist ein 27-jähriger Niederösterreicher mit seinem Motorrad im Gemeindebiet von Gutenstein (Bezirk Wiener-Neustadt Land, Niederösterreich) auf der B21 in Richtung Wiener Neustadt gefahren. Hinter ihm war sein Bruder – ebenfalls mit einem Motorrad. In Zellenbach ist er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und in die dortigen Böschung gekracht. Sein Bruder leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Wie nun erst bekannt geworden ist, ist er noch am selben Tag im Universitätsklinikum Wiener Neustadt seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtet die Polizei.