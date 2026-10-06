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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und eine Kerze.
Der Motorradfahrer ist im Krankenhaus verstorben.
Gutenstein
06/10/2026
In Böschung gekracht

Bruder musste Unfall mit ansehen: 27-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Im niederösterreichischen Gutenstein hat sich am 3. Oktober 2026 ein schwerer Unfall mit einem 27-jährigen Motorradfahrer ereignet. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist dieser noch am selben Tag im Krankenhaus verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Am 3. Oktober 2026 ist ein 27-jähriger Niederösterreicher mit seinem Motorrad im Gemeindebiet von Gutenstein (Bezirk Wiener-Neustadt Land, Niederösterreich) auf der B21 in Richtung Wiener Neustadt gefahren. Hinter ihm war sein Bruder – ebenfalls mit einem Motorrad. In Zellenbach ist er aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und in die dortigen Böschung gekracht. Sein Bruder leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Wie nun erst bekannt geworden ist, ist er noch am selben Tag im Universitätsklinikum Wiener Neustadt seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtet die Polizei.

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