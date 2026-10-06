Großeinsatz: 13-Jährige auf Schulausflug in Litschau vermisst

Das Mädchen war mit ihrer Schulklasse im niederösterreichischen Litschau und hat dafür – wie ihre Klassenkameraden – auch ihr Handy abgeben müssen. Daher ist eine direkte Kontaktaufnahme mit ihr auch nicht möglich. Die 13-Jährige wurde zuletzt beim Feriendorf Litschau gesehen, nach ihr wird aktuell mit Hubschrauber, Drohnen und der Rettungshundestaffel gesucht. Die Suche konzentriert sich derzeit auf den Bereich rund um den Herrensee. Laut Medienberichten soll das Mädchen einen türkisen Zopf haben und einen grünen Pulli oder eine grüne Jacke tragen. Sollte man sie sehen, bittet die Polizei darum, das zu melden.