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/ ©LPD NÖ / O.Greene
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist der Polizeihubschrauber "Libelle".
Nach dem Mädchen wird unter anderem mittels Hubschrauber gesucht.
Mödling
06/10/2026
Suchaktion

Großeinsatz: 13-Jährige auf Schulausflug in Litschau vermisst

In und um Litschau (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) wird derzeit nach einem 13-jährigen Mädchen gesucht. Sie ist verschwunden, im Einsatz stehen unter anderem Suchhunde und der Hubschrauber.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Das Mädchen war mit ihrer Schulklasse im niederösterreichischen Litschau und hat dafür – wie ihre Klassenkameraden – auch ihr Handy abgeben müssen. Daher ist eine direkte Kontaktaufnahme mit ihr auch nicht möglich. Die 13-Jährige wurde zuletzt beim Feriendorf Litschau gesehen, nach ihr wird aktuell mit Hubschrauber, Drohnen und der Rettungshundestaffel gesucht. Die Suche konzentriert sich derzeit auf den Bereich rund um den Herrensee. Laut Medienberichten soll das Mädchen einen türkisen Zopf haben und einen grünen Pulli oder eine grüne Jacke tragen. Sollte man sie sehen, bittet die Polizei darum, das zu melden.

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