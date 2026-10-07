17 und 39 Jahre alt: Polizei zieht zwei Raser aus dem Verkehr

Gleich zwei Extremrasern wurden in Niederösterreich die Führerscheine abgenommen. Ein 17-Jähriger war mit 159, ein 39-Jähriger mit 177 km/h unterwegs. Eigentlich hätten sie jeweils nur 100 km/h schnell fahren dürfen.

Auf der LB36 im Freilandgebiet des Bezirks Zwettl haben Bedienstete der Polizeiinspektion Ottenschlag am 6. Oktober 2026 Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasergerät durchgeführt. Gegen 15.05 Uhr ist ein Auto, gelenkt von einem 17-jährigen Niederösterreicher, bei ihnen vorbeigerast – und zwar mit 159 statt der erlaubten 100 km/h. Dem Probeführerscheinbesitzer wurde der Schein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Slowake mit 177 km/h geblitzt

Am Mittwoch, 7. Oktober, führten Beamte auf der A4 im Gemeindegebiet von Bruck an der Leitha Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 8.05 Uhr konnten sie einen 39-jährigen Slowaken blitzen, der mit nicht weniger als 177 statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, außerdem wurde auch das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt, berichtet die Polizei. Er wird außerdem noch angezeigt.