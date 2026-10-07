Atemschutztrupp stoppt Kellerbrand in Siebenhaus

Am 7. Oktober heulten rund um die Gemeinde Schönau an der Tristing die Sirenen. Ein Feuer war in einem Keller ausgebrochen.

Am Mittwochvormittag kam es in dem Wohnhaus nahe Schönau an der Tristing zu einem Brand. Aus bislang noch unklarer Ursache geriet im Keller gelagertes Holz in Brand. Die Feuerwehren Schönau an der Tristing, Kottingbrunn und Leobersdorf wurden zu dem Feuer gerufen.

Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz

Die Feuerwehren entsanden einen Atemschutztrupp zum Brandherd. Dieser konnte das Feuer rasch eindämmen. Anschließend wurde das Wohnhaus noch rauchfrei gemacht. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Polizei. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.