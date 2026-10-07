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Das Bild auf 5min.at zeigt das Gebäude der Volksschule Kritzendorf von oben.
Nach Ablauf dieses Schuljahres werden keine ersten Klassen mehr aufgenommen.
Klosterneuburg/Niederösterreich
07/10/2026
Lösung gesucht

Privatvolksschule Kritzendorf steht wohl vor dem Aus

Die Vereinigung von Ordensschulen Österreich kann den Betrieb der Privatvolksschule Kritzendorf nicht mehr aufrechterhalten. An einer Lösung wird aktuell gefeilt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(227 Wörter)
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Die Vereinigung von Ordensschulen Österreich (VOSÖ) führt seit 2022 die Privatvolksschule in Kritzendorf. Ab dem Schuljahr 2026/27 wird die Trägerschaft jedoch eingestellt. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es der Vereinigung nicht mehr möglich, den Standort weiter in die Zukunft zu führen. „Die pädagogische Arbeit am Standort ist ausgezeichnet. Umso mehr bedauern wir den aufgrund anhaltender rückläufiger Entwicklung der Schülerzahlen notwendig gewordenen Schritt“, sagt VOSÖ-Geschäftsführerin Martha Matulka.

Aktueller Schulbetrieb soll aufrechterhalten werden

Aktuell bemüht sich die VOSÖ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Klosterneuburg, und der Bildungsdirektion Niederösterreich darum, die verbleibenden Klassen bis zum Ende ihrer Schulzeit noch im vertrauten Gebäude zu behalten. „Wir sind sehr dankbar für die derzeit laufenden konstruktiven Gespräche mit der Stadt Klosterneuburg und der Bildungsdirektion Niederösterreich“, so Matulka.

„Herausforderung für Schüler“

Der Bürgermeister von Klosterneuburg, Christoph Kaufmann (ÖVP), bedauert die Entscheidung des VOSÖ. „Natürlich ist es eine Herausforderung für Schülerinnen und Schüler aber auch die Eltern, wenn ein ungeplanter Schulwechsel im Raum steht“, sagt Kaufmann. Auch er betont, dass derzeit nach einer Möglichkeit gesucht wird, den derzeit bestehenden Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Neue erste Klassen sollen aber keine mehr aufgenommen werden, die Schülerzahlen seien in den letzten Jahren anhaltend rückläufig geworden.

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