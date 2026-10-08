Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen raser und ein stopp-schuld der polizei.
Der Lenker aus dem Bezirk Tulln war um 79km/h zu schnell unterwegs.
Klosterneuburg
08/10/2026
Führerschein weg

Mit 149 km/h durch die 70er-Zone: Auto beschlagnahmt

Ein extremer Fall von Raserei beschäftigte die Polizei in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) am späten Mittwochabend, dem 7. Oktober 2026.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Beamte der örtlichen Polizeiinspektion führten am 7. Oktober 2026 gegen 22.15 Uhr auf der Bundesstraße 14 (Klosterneuburg, Bezirk Tulln, Niederösterreich) Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch, als ihnen ein besonderer Sünder ins Netz ging. Ein 33-jähriger Autofahrer war dort mit einer gemessenen Fahrgeschwindigkeit von 149 km/h unterwegs – erlaubt gewesen wären an dieser Stelle lediglich 70 km/h. Er überschritt das Tempolimit somit um mehr als das Doppelte.

Um 79km/h zu schnell: Lenker angezeigt

Für den Raser hatte die deutliche Geschwindigkeitsübertretung um 79 km/h unmittelbare Konsequenzen: Die Polizisten nahmen dem 33-Jährigen noch an Ort und Stelle vorläufig den Führerschein ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Der Lenker wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at