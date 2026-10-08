Mit 149 km/h durch die 70er-Zone: Auto beschlagnahmt

Beamte der örtlichen Polizeiinspektion führten am 7. Oktober 2026 gegen 22.15 Uhr auf der Bundesstraße 14 (Klosterneuburg, Bezirk Tulln, Niederösterreich) Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch, als ihnen ein besonderer Sünder ins Netz ging. Ein 33-jähriger Autofahrer war dort mit einer gemessenen Fahrgeschwindigkeit von 149 km/h unterwegs – erlaubt gewesen wären an dieser Stelle lediglich 70 km/h. Er überschritt das Tempolimit somit um mehr als das Doppelte.

Um 79km/h zu schnell: Lenker angezeigt

Für den Raser hatte die deutliche Geschwindigkeitsübertretung um 79 km/h unmittelbare Konsequenzen: Die Polizisten nahmen dem 33-Jährigen noch an Ort und Stelle vorläufig den Führerschein ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Der Lenker wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.