Lkw erfasst Mopedauto: Hubschrauber bringt 15-Jährige schwer verletzt in Klinik

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Mopedauto wurden am Mittwochnachmittag in Hollabrunn zwei Jugendliche verletzt. Eine 15-jährige Fahrerin musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.

Der Unfall ereignete sich am 7. Oktober 2026 gegen 15.00 Uhr in der Aumühlgasse (Hollabrunn, Niederösterreich). Ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden war mit seinem Lkw in Richtung der Kreuzung mit der Wienerstraße unterwegs. Zeitgleich wollte eine 15-jährige Jugendliche aus dem Bezirk Hollabrunn mit ihrem Mopedauto von einem Parkplatz auf Höhe des Fußballplatzes in den Verkehr einbiegen.

Mopedauto mit voller Wucht am Heck erfasst

Beim Ausparken erfasste der Lkw das Mopedauto mit voller Wucht am Heck. Durch den Aufprall wurde das Kleinfahrzeug im hinteren Bereich massiv beschädigt. Im Mopedauto befand sich neben der 15-jährigen Lenkerin auch ein 14-jähriger Mitfahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Hollabrunn stammt. Wegen des Verdachts auf eine schwere Wirbelsäulenverletzung wurde die junge Fahrerin nach der Erstversorgung vor Ort mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber „Christophorus 2“ direkt in die Klinik Donaustadt geflogen.

14-jähriger Beifahrer ebenfalls verletzt

Ihr 14-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Betreuung in das Universitätsklinikum Tulln gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Die genaue Unfallursache wird derzeit von der Polizei ermittelt.