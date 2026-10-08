Überholmanöver endet in Böschung: 24-Jähriger schwer verletzt aus Wrack gerettet

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag, dem 7. Oktober 2026, auf der A1 Westautobahn im Bezirk Melk gekommen. Ein 24-jähriger Autofahrer überschlug sich bei einem Überholmanöver und wurde schwer verletzt.

Gegen 15 Uhr war der 24-jährige Mann aus dem Bezirk Amstetten am 7. Oktober 2026 auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Auf Höhe von Straßenkilometer 86,400 im Gemeindegebiet von Zelking-Matzleinsdorf kam sein Auto während eines Überholvorgangs aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern.

Auto geriet über die gesamte Fahrbahn und prallte gegen die Böschung

Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, geriet vom zweiten Fahrstreifen über die rechte Spur sowie den Pannenstreifen und prallte frontal gegen die angrenzende Wiesenböschung. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen entlang der Böschung weiter, ehe er schließlich quer zur Fahrbahn – teils auf dem Pannenstreifen, teils auf der Böschung – auf den Rädern zum Stillstand kam.

Ersthelfer retteten Fahrer aus dem Wrack

Unbeteiligte Fahrzeuglenker handelten geistesgegenwärtig, hielten sofort an und befreiten den verunglückten 24-Jährigen aus dem beschädigten Wrack. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt an der Unfallstelle wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber „Christophorus 15“ in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.