Landtagswahl: Mikl-Leitner tritt zum dritten Mal als Spitzenkandidatin an

Nach einem einstimmigen Beschluss des Landesparteivorstands am Donnerstagvormittag steht fest: Mikl-Leitner wird bei der Landtagswahl 2028 bereits zum dritten Mal als Spitzenkandidatin kandidieren.

Jetzt steht es offiziell fest: Die Volkspartei Niederösterreich zieht mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an der Spitze in die Landtagswahl 2028. Sie führt die Landesliste aller Teilorganisationen an und bildet gemeinsam mit Stephan Pernkopf, Christiane Teschl-Hofmeister, Toni Kasser, Karl Wilfing, Kurt Hackl und Matthias Zauner das Spitzenteam.

„Ich danke für das Vertrauen“

Mikl-Leitner äußert sich in einer Aussendung am Donnerstag wie folgt: „Ich danke für das Vertrauen. Wir gehen weiter unseren eigenständigen, niederösterreichischen Weg. Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Grundprinzipien haben Niederösterreich seit jeher ausgemacht und diese Grundprinzipien sind heute wichtiger denn je. Und das gemeinsame Ziel ist dabei klar: für die beste Zukunft für unsere Kinder zu sorgen.“

ÖVP setzt wieder auf Vorzugsstimmen

Der Landesparteivorstand hat einstimmig die Weichen für die Landtagswahl 2028 gestellt. Die Volkspartei Niederösterreich setzt erneut auf ein Vorzugsstimmensystem in den Regionalwahlkreisen. Wählerinnen und Wähler entscheiden dadurch direkt über die Landtagsabgeordneten, wie Landesgeschäftsführer Matthias Zauner betont. Amtierende Abgeordnete erhalten dabei wie gehabt einen Bonus, der diesmal bei 5 Prozent der abgegebenen VPNÖ-Stimmen im jeweiligen Wahlkreis liegt.