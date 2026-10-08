Ardo-Werk schließt: Aus für Iglo-, Spar- & Billa-Zulieferer beschlossen

Trotz politischer Rettungsversuche hält der belgische Konzern Ardo am Aus für das Tiefkühlgemüse-Werk in Groß-Enzersdorf (NÖ) fest. Die Schließung im Jahr 2027 hat Folgen für Händler und Bauern.

Wie mehrere Medien berichten, ist das Aus für das Ardo-Tiefkühlwerk in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) endgültig besiegelt. Trotz Versuche seitens der Politik, den Standort im Marchfeld zu retten, soll der belgische Mutterkonzern weitere Hilfsangebote und Gespräche abgelehnt haben. Vom Aus seien 190 Stammbeschäftigte sowie 50 Leiharbeitskräfte betroffen. Der Fokus liege nun auf der Ausarbeitung eines Sozialplans. Der Konzern begründe den Schritt mit strukturellen und wirtschaftlichen Problemen: Um den Standort konkurrenzfähig zu halten, wären Investitionen von über 100 Millionen Euro nötig gewesen.

Engpässe bei Billa, Spar, Hofer & Iglo drohen

Das Werk im Marchfeld gilt als zentraler Knotenpunkt für heimisches Tiefkühlgemüse. Ardo produziert in Groß-Enzersdorf nicht nur für große Marken wie Iglo, sondern beliefert auch die Eigenmarken der größten Supermarktketten des Landes – darunter Billa, Spar und Hofer. Wie Branchenkenner berichten, lässt sich der Ausfall kurzfristig kaum kompensieren, heißt es. Selbst andere regionale Betriebe können die entstehende Lücke nicht vollständig auffangen. Besonders hart trifft die Entscheidung auch die heimische Landwirtschaft. Über die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) hängen rund 500 Mitgliedsbetriebe und Lieferanten direkt an der Verarbeitung im Marchfeld.