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auf dem bild von 5min.at sieht man die s1.
Auf der S1 werden im Oktober Überprüfungs-und Wartungsarbeiten durchgeführt.
Niederösterreich
09/10/2026
Auf der S1

Nächtliche Tunnelsperren im Oktober: Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) kommt es Mitte Oktober zu Einschränkungen im nächtlichen Verkehr. Wie die ASFINAG mitteilt, werden die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf teils komplett gesperrt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Autofahrer auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) müssen sich Mitte Oktober auf nächtliche Behinderungen einstellen: Wegen anstehender Wartungs- und Überprüfungsarbeiten sperrt die ASFINAG die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf in mehreren Nächten jeweils von 22.00 bis 4.00 Uhr in beiden Richtungen.

Die Sperrzeiten im Überblick:

  • Tunnel Vösendorf:

    • Nacht von Sonntag, 12. Oktober, auf Montag, 13. Oktober

    • Nacht von Dienstag, 14. Oktober, auf Mittwoch, 15. Oktober

  • Tunnel Rannersdorf:

    • Nacht von Montag, 13. Oktober, auf Dienstag, 14. Oktober

    • Nacht von Mittwoch, 15. Oktober, auf Donnerstag, 16. OktoberUmleitungen und Hintergrund

Umleitungen und Hintergrund

Während der Wartungsfenster wird der Verkehr lokal über beschilderte Ausweichrouten geführt. Die ASFINAG bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis und rät dazu, für nächtliche Fahrten auf diesem Streckenabschnitt etwas mehr Zeit einzuplanen. Die Arbeiten finden gezielt in den verkehrsarmen Nachtstunden statt, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten. Regelmäßige Tests von Sicherheitssystemen wie Lüftung, Beleuchtung und Notrufeinrichtungen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit die Tunnelanlagen im Ernstfall einwandfrei funktionieren.

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