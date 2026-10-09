Nächtliche Tunnelsperren im Oktober: Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) kommt es Mitte Oktober zu Einschränkungen im nächtlichen Verkehr. Wie die ASFINAG mitteilt, werden die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf teils komplett gesperrt.

Autofahrer auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) müssen sich Mitte Oktober auf nächtliche Behinderungen einstellen: Wegen anstehender Wartungs- und Überprüfungsarbeiten sperrt die ASFINAG die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf in mehreren Nächten jeweils von 22.00 bis 4.00 Uhr in beiden Richtungen.

Die Sperrzeiten im Überblick: Tunnel Vösendorf: Nacht von Sonntag, 12. Oktober, auf Montag, 13. Oktober Nacht von Dienstag, 14. Oktober, auf Mittwoch, 15. Oktober

Tunnel Rannersdorf: Nacht von Montag, 13. Oktober, auf Dienstag, 14. Oktober Nacht von Mittwoch, 15. Oktober, auf Donnerstag, 16. OktoberUmleitungen und Hintergrund



Umleitungen und Hintergrund

Während der Wartungsfenster wird der Verkehr lokal über beschilderte Ausweichrouten geführt. Die ASFINAG bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis und rät dazu, für nächtliche Fahrten auf diesem Streckenabschnitt etwas mehr Zeit einzuplanen. Die Arbeiten finden gezielt in den verkehrsarmen Nachtstunden statt, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten. Regelmäßige Tests von Sicherheitssystemen wie Lüftung, Beleuchtung und Notrufeinrichtungen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit die Tunnelanlagen im Ernstfall einwandfrei funktionieren.