Zwei Tote nach Frontal-Crash: Beide Autolenker (19 und 61) in Wracks verstorben

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B5 (Waidhofener Straße) kam es am heuigen Freitag bei Großeberharts (Bezirk Waidhofen/Thaya) zu einem fatalen Verkehrsunfall. Zwei Autofahrer verloren dabei ihr Leben.

Trotz sofortigem Eingreifen der Rettungskräfte verstarben beide Lenker (19 und 60 Jahre) noch an der Unfallstelle.

Trotz sofortigem Eingreifen der Rettungskräfte verstarben beide Lenker (19 und 60 Jahre) noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Informationen war ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmünd am heutigen 9. Oktober 2026 gegen 06.30 Uhr mit seinem Auto auf der LB5 von Dimmling kommend in Richtung Pfaffenschlag unterwegs. Auf Höhe Großeberharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya/Niederösterreich) geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf das Straßenbankett.

Auto schleudert quer über die Fahrbahn in den Gegenverkehr

Laut Zeugenberichten schleuderte der Wagen daraufhin quer über die Fahrbahn direkt in den Gegenverkehr. In diesem Augenblick kam ihm der 60-jährige Autofahrer (ebenfalls aus dem Bezirk Gmünd) entgegen. Es folgte ein heftiger Frontalzusammenstoß, durch den beide Lenker in ihren Wracks eingeklemmt wurden.

Keine Rettung mehr möglich

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die beiden Männer mit schwerem Gerät aus den Fahrzeugen befreien. Trotz des raschen Einschreitens der Rettungskräfte erlagen beide Autofahrer noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 12:01 Uhr aktualisiert