33 Alko-und Drogenlenkern bei Schwerpunktaktion der Führerschein gezupft

Bei einer landesweiten Verkehrsschwerpunktaktion am 7. Oktober 2026 hat die Polizei in ganz Niederösterreich verstärkt Kontrollen durchgeführt. In allen Bezirken wurden zahlreiche Alko-und Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen.

Laut Polizei unterstreicht das Ergebnis des Tages, wie notwendig diese Maßnahme war.

Laut Polizei unterstreicht das Ergebnis des Tages, wie notwendig diese Maßnahme war.

Die Bilanz des Einzeltags unterstreicht laut Polizei die Notwendigkeit der Maßnahme. Insgesamt führten die Einsatzkräfte 4.841 Alkotests durch, von denen 59 positiv ausfielen. Bei weiteren 13 Fahrzeuglenkern stellten die Beamtinnen und Beamten eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Für 33 Alko- und Drogenlenker war die Fahrt noch an Ort und Stelle beendet – ihnen wurde der Führerschein umgehend abgenommen.

Die Bilanz: Fast 5.000 Alkotests: Insgesamt führten die Einsatzkräfte 4.841 Alkotests durch. In 59 Fällen schlug das Gerät an.

Beeinträchtigung durch Drogen: Bei weiteren 13 Fahrzeuglenkern stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass sie unter dem Einfluss von Suchtmitteln am Steuer saßen.

Führerscheinabnahmen: Für 33 Alko- und Drogenlenker war die Fahrt vor Ort beendet – ihnen wurde der Führerschein umgehend abgenommen.

Weitere Verstöße

Neben den Fahrten unter Substanzeinfluss deckten die Einsatzkräfte zahlreiche weitere Verstöße gegen die verkehrsrechtlichen Vorschriften auf. Die Polizei erstattete insgesamt 856 Anzeigen an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden und hob direkt vor Ort 878 Organman