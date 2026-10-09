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/ ©Montage: Canva/Österreich findet euch
auf dem bild von 5min.at sieht man den 16-jährigen sandro p., der vermisst wird.
"Österreich findet euch" hat ein Bild des 16-Jährigen veröffentlicht. Es wird dringend um Mithilfe bei der Suche gebeten.
Niederösterreich
09/10/2026
Vermisst

„Wie vom Erdboden verschluckt“: Wer hat Sandro P. (16) gesehen?

Die Polizei und Angehörige bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Sandro P. Der 16-Jährige aus Möllersdorf im Bezirk Baden (Niederösterreich) wird seit Montag, dem 5. Oktober 2026, vermisst.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Zuletzt wurde der Jugendliche am Morgen des 5. Oktober gegen 07.00 Uhr im Bereich der Münchendorferstraße in Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterreich) gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Sandro P. hat auffällig in der Mitte blondiertes, lockiges Haar sowie ein Augenbrauenpiercing auf der rechten Seite. Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Mithilfe.

Personenbeschreibung:

  • Alter: 16 Jahre (zum Zeitpunkt der Abgängigkeit)

  • Geschlecht: männlich

  • Wohnort: Möllersdorf (2514 Traiskirchen, Niederösterreich)

  • Vermisst seit: 05.10.2026 (zuletzt gesehen um 07.00 Uhr in der Münchendorferstraße)

  • Größe: ca. 175 – 180 cm

  • Haare: braun, in der Mitte blondiert und lockig

  • Augenfarbe: braun

  • Besondere Merkmale: Augenbrauenpiercing rechts

  • Bekleidung bei Verschwinden: schwarze Jacke, schwarze Schuhe mit weißen Streifen

Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein

Die Organisation Österreich findet euch erinnert daran, dass jeder noch so kleine Hinweis dabei helfen kann, vermisste Personen zu finden. Jeder, der zweckdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert
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