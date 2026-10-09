„Wie vom Erdboden verschluckt“: Wer hat Sandro P. (16) gesehen?

Die Polizei und Angehörige bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Sandro P. Der 16-Jährige aus Möllersdorf im Bezirk Baden (Niederösterreich) wird seit Montag, dem 5. Oktober 2026, vermisst.

"Österreich findet euch" hat ein Bild des 16-Jährigen veröffentlicht. Es wird dringend um Mithilfe bei der Suche gebeten.

"Österreich findet euch" hat ein Bild des 16-Jährigen veröffentlicht. Es wird dringend um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Zuletzt wurde der Jugendliche am Morgen des 5. Oktober gegen 07.00 Uhr im Bereich der Münchendorferstraße in Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterreich) gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Sandro P. hat auffällig in der Mitte blondiertes, lockiges Haar sowie ein Augenbrauenpiercing auf der rechten Seite. Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Mithilfe.

Personenbeschreibung: Alter: 16 Jahre (zum Zeitpunkt der Abgängigkeit)

Geschlecht: männlich

Wohnort: Möllersdorf (2514 Traiskirchen, Niederösterreich)

Vermisst seit: 05.10.2026 (zuletzt gesehen um 07.00 Uhr in der Münchendorferstraße)

Größe: ca. 175 – 180 cm

Haare: braun, in der Mitte blondiert und lockig

Augenfarbe: braun

Besondere Merkmale: Augenbrauenpiercing rechts

Bekleidung bei Verschwinden: schwarze Jacke, schwarze Schuhe mit weißen Streifen

Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein

Die Organisation Österreich findet euch erinnert daran, dass jeder noch so kleine Hinweis dabei helfen kann, vermisste Personen zu finden. Jeder, der zweckdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert