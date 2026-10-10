500 Liter Diesel fließen in niederösterreichischen Fluss

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Samstag im Bezirk Melk im Einsatz: In Kirnberg geriet in einem Sägewerk eine Maschine in Brand. Das ausgetretene Treibstoffgemisch - hunderte Liter Diesel - gelangte in den Fluss Mank.

Beim Brand einer Häckselmaschine war ein Tank beschädigt worden. Dabei strömten mehrere hundert Liter Diesel in den angrenzenden Fluss.

Beim Brand einer Häckselmaschine war ein Tank beschädigt worden. Dabei strömten mehrere hundert Liter Diesel in den angrenzenden Fluss.

Auslöser des Einsatzes am 10. Oktober 2026 in Kirnberg war der Brand einer Häckselmaschine am Vormittag. Ein dabei beschädigter Tank ließ schätzungsweise 500 Liter Diesel in die angrenzende Mank strömen. Das berichtet der ORF Niederösterreich. Den Einsatzkräften gelang es, den Treibstoff mithilfe von Ölsperren einzudämmen. Das genaue Ausmaß der Gewässerverschmutzung ist noch unklar; die Feuerwehr stimmt die fachgerechte Entsorgung derzeit mit den zuständigen Behörden ab.

Brand der Häckselmaschine schnell unter Kontrolle

Das Feuer selbst bereitete den Einsatzkräften allerdings nur wenig Mühe: Laut einem Feuerwehrsprecher des Bezirks war der Brand der Häckselmaschine rasch unter Kontrolle. Dadurch gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die Werkshalle komplett zu verhindern. Während die Maschine durch das Feuer völlig zerstört wurde, gab es glücklicherweise keine Verletzten.