Ein letztes „Gut Wehr!“ : Feuerwehr Strasshof trauert um Ehrenkommandanten

Die Freiwillige Feuerwehr Strasshof trauert um ihren ehemaligen Feuerwehrkommandanten Ehrenhauptbrandinspektor (EHBI) Leopold Wolf. Am 10. Oktober wurde ihm die letzte Ehre erwiesen.

Im Rahmen einer würdevollen Trauerfeier erwiesen ihm am Samstag, dem 10. Oktober 2026, Weggefährten, Kameradinnen und Kameraden der eigenen Wehr sowie Vertreter des Abschnittsfeuerwehrkommandos Gänserndorf die letzte Ehre: Der ehemalige Feuerwehrkommandant Ehrenhauptbrandinspektor Leopold Wolf hinterlässt hinterlässt eine tief empfundene Leere.

Würdige Worte des Abschieds

Bürgermeister Ludwig Deltl und Feuerwehrkommandant HBI Markus Schamböck hoben in ihren Nachrufen die außergewöhnlichen Verdienste des Verstorbenen hervor, der die Entwicklung der Feuerwehr und der Marktgemeinde Strasshof über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat. Ein letztes „Gut Wehr!“

Über Leopold Wolf

Leopold Wolf trat 1968 der Freiwilligen Feuerwehr Strasshof bei. Nach sechs Jahren als Kommandant-Stellvertreter (1972–1978) übernahm er von 1978 bis 1991 die Funktion des Feuerwehrkommandanten. In seiner 13-jährigen Amtszeit setzte er wesentliche Impulse für die Modernisierung der Wehreinrichtung. Ein besonderer Meilenstein seines Wirkens war die Mitbegründung der Feuerwehrjugend Strasshof im Jahr 1983, womit er das Fundament für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Feuerwehr legte. Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde Wolf mit zahlreichen hochrangigen Ehrungen gewürdigt.

©Facebook/Feuerwehr Strasshof an der Nordbahn

Vielfach ausgezeichnetes Lebenswerk: Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes (3. Klasse Bronze, 2. Klasse Silber)

Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes (3. Stufe Bronze)

Ehrenzeichen für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit (25, 40 und 50 Jahre)

„Danke für alles“

Mit Leopold Wolf verliert die Feuerwehr Strasshof eine prägende Persönlichkeit und einen hochgeschätzten Kameraden. Das Mitgefühl der Wehr gilt seiner Familie und den Angehörigen. Mit den Worten „Lieber Leopold, danke für alles, was du für unsere Feuerwehr und unsere Gemeinschaft geleistet hast. Wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren. Ein letztes „Gut Wehr“, bedankt sich die Freiwillige Feuerwehr Strasshof an der Nordbahn.