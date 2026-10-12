„Schweren Herzens“: Bekanntes Traditionsgeschäft schließt nach fast 22 Jahren

Landesprodukte Rosenauer muss Ende Oktober seine Türen schließen. Hinter der Entscheidung stecken wirtschaftliche und gesundheitliche Gründe. In einem emotionalen Abschied wendet sich die Betreiberin an ihre Kunden.

Es ist eine Nachricht, die Stammkunden von Landesprodukte Rosenauer traurig stimmen dürfte. Nach knapp 22 Jahren steht das Geschäft vor dem Aus.

Es ist eine Nachricht, die Stammkunden von Landesprodukte Rosenauer traurig stimmen dürfte. Nach knapp 22 Jahren steht das Geschäft vor dem Aus.

Es ist eine Nachricht, die Stammkunden von Landesprodukte Rosenauer traurig stimmen dürfte. Nach knapp 22 Jahren steht das Geschäft vor dem Aus. Betreiberin Kathy hat die bevorstehende Schließung am Sonntag auf Facebook bekannt gegeben. In ihrem persönlichen Beitrag erklärt sie, warum sie diesen Schritt gehen muss, und richtet einen letzten Wunsch an ihre Kunden.

„Mit einem tief schweren Herzen“

Die Entscheidung ist der Betreiberin offenbar alles andere als leichtgefallen. „Mit einem tief schweren Herzen, muss ich euch heute leider mitteilen, dass ich mein Geschäft, nach knapp 22 Jahren, mit Ende Oktober, aus wirtschaftlichen aber auch gesundheitlichen Gründen, schließen werde“, schreibt Kathy auf Facebook. Damit endet für sie nach mehr als zwei Jahrzehnten ein wichtiger Lebensabschnitt. Neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten nennt sie ausdrücklich auch gesundheitliche Gründe für die Schließung.

Großer Abverkauf startet am Montag

Bevor Ende Oktober endgültig Schluss ist, möchte die Betreiberin ihre verbliebenen Waren verkaufen. Deshalb beginnt bereits am Montag, dem 12. Oktober, ein nahezu vollständiger Abverkauf. Dabei hofft Kathy noch einmal auf die Unterstützung ihrer Kundschaft. „Ich würde mich von Herzen freuen, euch alle nochmal zu sehen“, schreibt sie. Wer noch etwas für den Garten oder das kommende Frühjahr benötigt, kann sich nun mit entsprechenden Produkten eindecken. Gleichzeitig bittet die Betreiberin darum, möglichst viel vom verbliebenen Sortiment abzunehmen. Wichtig für alle Kunden: Da das Bankomatgerät bereits abgemeldet wurde, ist unklar, wie lange Kartenzahlungen noch möglich sind. Kathy bittet deshalb ausdrücklich um Barzahlung.

Was passiert mit den Paketshops?

Neben dem Warenverkauf gibt es noch eine weitere offene Frage. Die Betreiberin sucht dringend Interessenten, die ihre Paketshops übernehmen möchten. Wer daran Interesse hat, soll sich möglichst rasch direkt bei ihr melden. Für Kunden, die bisher regelmäßig Blumenerde bei Landesprodukte Rosenauer gekauft haben, deutet Kathy außerdem eine mögliche Lösung an. Dabei geht es unter anderem um die Produkte Florabella, TS3 und die sogenannten Würfel. Genaueres möchte sie allerdings nur im persönlichen Gespräch verraten. Auch ihre Leidenschaft für das Arbeiten mit Ton soll möglicherweise weiterleben. Interessierte können sich bei ihr melden, wenn sie an einem Töpferkurs oder allgemein am Gestalten mit Ton teilnehmen möchten.

Ein letzter Wunsch an die Kunden

Zum Abschluss ihres Beitrags bittet Kathy darum, die Nachricht möglichst oft zu teilen. So möchte sie noch viele Menschen erreichen und möglichst viele Waren verkaufen, bevor sie das Geschäft endgültig schließt. Ihre Abschiedsworte fallen persönlich aus: „Ganz liebe, traurige Grüße, Eure Kathy.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2026 um 08:28 Uhr aktualisiert