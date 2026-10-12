Nach Fest auf Rohbau gestürzt: 35-Jähriger Stunden später tot gefunden

Ein schwerer Unfall im Bezirk Wiener Neustadt hatte am Wochenende ein tödliches Ende. Ein 35-jähriger Mann war drei Meter tief auf einen Rohbau gestürzt, gefunden wurde er erst Stunden später.

Ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt hat am Samstagabend, 10. Oktober 2026, ein Fest in Lichtenegg (Niederösterreich) besucht. Zwischen 3 und 5 Uhr in der Früh soll er dieses verlassen haben – und ist in Richtung der schräg gegenüberliegenden Baustelle gegangen, berichtet die Polizei nun.

Grundstücksbesitzer finden abgestürzten Mann

Dort ist er anschließend mitsamt der zur Absicherung aufgestellten Holzeinfriedung rund drei Meter tief auf den Betonboden des Gebäudes im Rohbauzustand gestürzt. Gefunden wurde er erst Stunden später, gegen 12 Uhr mittags, von den Grundstücksbesitzern. Der Notarzt des Rettungshubschraubers, der verständigt wurde, konnte vor Ort schließlich nur noch den Tod des Mannes feststellen.