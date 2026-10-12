Niederösterreicher rast mit 186 km/h über Landstraße

Die Polizei hat Sonntagvormittag auf der L154 in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) geblitzt. Erlaubt wären vor Ort eigentlich nur 100 km/h gewesen, gegen 10.35 Uhr raste allerdings ein Autofahrer bei ihnen vorbei, erinnert sich die Polizei nun in einer Aussendung. Dieser war statt mit den erlaubten 100 mit unglaublichen 186 km/h unterwegs, so die Beamten weiter. Der 49-jährige Niederösterreicher wurde anschließend von ihnen angehalten, den Führerschein ist er vorläufig einmal los. Doch nicht nur das: Auch sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt. Und zusätzlich wurde der 49-Jährige noch der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.