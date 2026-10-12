Niederösterreicher rast mit 186 km/h über Landstraße
Mit 186 anstatt der eigentlich erlaubten 100 km/h wurde ein Niederösterreicher Sonntagvormittag, am 11. Oktober, von der Polizei geblitzt. Den Führerschein und sein Auto ist er vorläufig einmal los.
Die Polizei hat Sonntagvormittag auf der L154 in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) geblitzt. Erlaubt wären vor Ort eigentlich nur 100 km/h gewesen, gegen 10.35 Uhr raste allerdings ein Autofahrer bei ihnen vorbei, erinnert sich die Polizei nun in einer Aussendung. Dieser war statt mit den erlaubten 100 mit unglaublichen 186 km/h unterwegs, so die Beamten weiter. Der 49-jährige Niederösterreicher wurde anschließend von ihnen angehalten, den Führerschein ist er vorläufig einmal los. Doch nicht nur das: Auch sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt. Und zusätzlich wurde der 49-Jährige noch der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.