Großeinsatz nach schwerem Unfall: Bundesstraße 3 Stunden lang gesperrt

Ein schwerer Unfall auf der B16 hat am späten Sonntagnachmittag mehrere Verletzte gefordert. Eine 83-jährige Frau etwa musste aus ihrem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus geflogen werden.

Eine 83-jährige Wienerin war am späten Sonntagnachmittag, 11. Oktober 2026 gegen 17.15 Uhr, auf der B16 von der S1 kommend unterwegs, als sie in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam. Wie die Polizei berichtet, ist sie dort dann gegen ein ihr entgegenkommendes Auto gekracht, in diesem saß ein 58-jähriger Niederösterreicher. Das Auto der Frau wurde dabei in den Straßengraben geschleudert, das Auto des Mannes kollidierte mit einem hinter ihm fahrenden Fahrzeug, das von einer 43-jährigen Wienerin gelenkt wurde.

©Feuerwehr Leopoldsdorf | Zahlreiche Einsatzkräfte waren… ©Feuerwehr Leopoldsdorf | …vor Ort im Einsatz.

Hubschrauber brachte 83-Jährige ins Krankenhaus

Die 83-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und hat bei dem Unfall vermutlich schwere Verletzungen erlitten. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Wien geflogen. Der 58-Jährige wurde ebenfalls verletzt ins Landesklinikum Baden gebracht, die 43-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die B16 war im Bereich der Unfallstelle jedenfalls bis 20.25 Uhr drei Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt.