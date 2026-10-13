Mann (33) baut Unfall bei Verfolgungsjagd

Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr nach einer Verkehrskontrolle davon, rammt mehrere Polizeiautos, und verursacht letztendlich einen Unfall an einer roten Ampel.

Beamte der Polizeiinspektion Hirtenberg wurden am Morgen des 6. Oktober zu einem zu schnell fahrenden Auto alarmiert. Rasch konnten sie das Fahrzeug ausfindig machen, und anhalten. Sie forderten den Lenker mehrmals auf, aus dem Auto zu steigen. Der 33-Jährige hinter dem Steuer weigerte sich jedoch.

Fluchtversuch fast verhindert

Die Polizisten stellten ihren Dienstwagen noch quer, das hielt den Mann aber nicht auf. Er gab Gas, rammte den Streifenwagen und einen Zaun, und fuhr davon. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, und Verstärkung wurde nachgefordert.

Raser durchbricht Straßensperre

In Hirtenberg wurde daraufhin eine Straßensperre durch weitere Polizeibeamte errichtet. Dort rammte der 33-Jährige ebenfalls einen Streifenwagen. Er konnte seine Flucht bis zur nahen Autobahnabfahrt von der A2 fortsetzen. Als er dort über eine rote Ampel fuhr, stieß er mit dem PKW einer 66-Jährigen zusammen.

Lenker in Haft

Der 33-jährige Mann gab nach seiner Festnahme an, Suchtmittel konsumiert zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Unfallgegnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.