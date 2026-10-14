Sekundenschlaf vermutet: 25-jähriger Alkolenker kracht gegen Baum

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (14. Oktober) in Günselsdorf im Bezirk Baden: Ein 25-jähriger Autofahrer kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Ein 25-jähriger Autofahrer kam in Günselsdorf von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt.

Ein 25-jähriger Autofahrer kam in Günselsdorf von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt.

Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, gegen 4.25 Uhr mit seinem Auto auf der Wiener Neustädterstraße (B17) unterwegs. Er fuhr von Sollenau kommend in Richtung Traiskirchen, als es im Ortsgebiet von Günselsdorf zu einem schweren Unfall kam. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich dürfte der Lenker vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Gegen Baum geprallt

Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Anschließend prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in das Landesklinikum Baden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde beim Lenker ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilt. Dem 25-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.