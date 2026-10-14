Sozialleistungs-Betrug im großen Stil: Trio erschleicht sich 63.000 Euro

Gefälschte Dokumente und fast 63.300 Euro Schaden: Die Polizei Mistelbach hat einen jahrelangen Sozialleistungsbetrug aufgedeckt. Ein Trio soll Behörden seit 2008 mit gefälschten Urkunden getäuscht und unrechtmäßig Sozialhilfe kas

Die Polizeiinspektion Mistelbach hat einen umfangreichen Fall von Dokumentenfälschung und gewerbsmäßigem Sozialleistungsbetrug aufgedeckt. Im Juni 2026 konnten Beamte drei Tatverdächtige ausforschen: eine 38-jährige Frau aus Bosnien und Herzegowina, einen gleichaltrigen kroatischen Staatsbürger sowie einen 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Hollabrunn.

Mehreren Behörden Fake-Urkunden vorgelegt

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, besonders geschützte Urkunden gefälscht und diese gezielt bei mehreren österreichischen Behörden – darunter dem Standesamt, der Bezirkshauptmannschaft sowie dem Arbeitsmarktservice (AMS) – vorgelegt zu haben. Durch die gefälschten Dokumente erschlichen sich die 38-jährige Hauptbeschuldigte und ihr gleichaltriger Komplize seit dem Jahr 2008 unberechtigt diverse Sozialleistungen für sich und ihre Kinder.

63.000 Euro Schaden

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Ermittlungen auf knapp 63.300 Euro. Bei den anschließenden Einvernahmen zeigten sich die drei Verdächtigen nicht geständig. Die Polizei hat das Trio bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.