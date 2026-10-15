5 Einbrüche in 8 Tagen: Dämmerungs-Diebe gefasst

Ein Ermittlungserfolg ist dem Landeskriminalamt Niederösterreich gelungen: Die Polizei hat eine Serie von Dämmerungseinbrüchen geklärt und zwei mutmaßliche Täter festgenommen.

Sie schlugen immer in der Dämmerung zu: Die Polizei in Niederösterreich konnte eine Einbruchsserie beenden.

Sie schlugen immer in der Dämmerung zu: Die Polizei in Niederösterreich konnte eine Einbruchsserie beenden.

Die beiden serbischen Staatsbürger im Alter von 47 und 48 Jahren sollen vorwiegend in den Bezirken St. Pölten und Melk zugeschlagen haben. Ihre Masche laut Polizei: In der Dämmerung spionierten sie Wohnhäuser aus, brachen Fenster oder Terrassentüren auf und stahlen gezielt Schmuck, Goldmünzen und Bargeld. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 50.000 Euro. Insgesamt werden den Männern fünf Einbrüche bzw. Einbruchsversuche zwischen dem 5. und 13. Oktober 2026 zugeordnet.

Zugriff nach ausgelöstem Alarm

Durch akribische Ermittlungen kamen die Kriminalisten dem Duett auf die Spur, ermittelten ein Täterfahrzeug sowie ein unangemeldetes Versteck im 22. Wiener Gemeindebezirk. Der Zugriff erfolgte schließlich am 13. Oktober gegen 19.30 Uhr: Bei einem Einbruch in Loosdorf (Bezirk Melk) lösten die Täter beim Versuch, einen Tresor zu knacken, den Alarm aus und flohen. Einsatzkräfte der Landeskriminalämter Niederösterreich und Wien stoppten die Flüchtigen kurz darauf auf der S33 bei St. Pölten und nahmen sie fest.

Einbruchswerkzeug und Diebesgut sichergestellt

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung in der Wiener Mietwohnung stellten die Ermittler Einbruchswerkzeug und Teile des Diebesguts sicher. Die beiden Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die örtliche Justizanstalt eingeliefert.