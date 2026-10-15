500 Marchfelder Bauern vor dem Ruin: Jetzt keimt neue Hoffnung

Nach dem Schock über das drohende Aus für den Iglo-Zulieferer Ardo steht im Marchfeld die Zukunft einer ganzen Region auf dem Spiel. Doch auf die Existenzängste von rund 500 Bauernhöfen folgt nun ein Hoffnungsschimmer.

Die angekündigte Schließung des Ardo-Werks in Großenzersdorf (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) sorgt weiterhin für große Unruhe: 240 Beschäftigte, darunter 190 Stammkräfte und 50 Leiharbeiter, stehen vor dem Aus. Zudem fürchten etwa 500 Landwirtschaftsbetriebe um ihre Existenz. Als Reaktion auf das drohende Aus für den Ardo-Standort wurde eine Petition ins Leben gerufen. Das zentrale Anliegen ist die Absicherung des Werks.

Firma bietet Bauern im Marchfeld nun Hilfe an

Im Kampf um das Werk des Zulieferers des Iglo-Tiefkühlgemüses rollt die Unterstützung: Mehr als 35.000 Menschen haben bereits die Online-Petition unterzeichnet, um die Produktion von Marchfelder Tiefkühlgemüse über das Schließungsdatum im August 2027 hinaus zu sichern. Einen konkreten Lösungsansatz liefert laut „Krone“ nun das Unternehmen Agrana und schlägt das alte Zuckerfabrik-Gelände in Leopoldsdorf als Ausweichstandort vor.

Konzept: Neu zu gründende Bauerngenossenschaft könnte die Tiefkühlgemüse-Produktion in Eigenregie übernehmen

Der Vorschlag sieht vor, dass die Landwirte selbst aktiv werden: Über eine eigene Genossenschaft könnten sie eine neue Produktionsstätte aufbauen und so die Abnahme ihrer Ernte dauerhaft sichern. „Wir haben einen Standort in Leopoldsdorf, der mitten im Marchfeld liegt. Wenn es zu einer Gesamtlösung kommt, könnten wir einen interessanten Beitrag leisten“, erklärt Agrana-Chef Stephan Büttner gegenüber der „Krone“.

30 Hektar Grund und bestehende Infrastruktur

Agrana bringt dafür rund 30 Hektar Grund samt bestehender Infrastruktur wie Stromnetz, Kläranlage und Freiflächen ein. Dennoch hat die Rettung ihren Preis: Büttner schätzt die nötigen Investitionen auf bis zu 100 Millionen Euro, wenngleich die vorhandenen Anlagen die Kosten dämpfen könnten. Betreiben will Agrana das Werk allerdings nicht. Das sei nicht deren nicht Geschäft, so Büttner. Erste Gespräche mit der Politik sollen bereits laufen.

Für Landwirte geht es um Existenz

Das Werk des belgischen Konzerns Ardo wird bis August 2027 geschlossen. Für die regionalen Landwirte geht es um die Existenz: Auf 3.300 Hektar bauen sie im Marchfeld vor allem Erbsen, Spinat und Karotten an. Erst 2025 verkauften die Betriebe 40.000 Tonnen Gemüse im Wert von 18,5 Millionen Euro an Ardo.

Peter Schmiedlechner (FPÖ) spricht sich für die Prüfung von Ausweichmöglichkeiten aus

Unterdessen fordert der freiheitliche Agrarsprecher Peter Schmiedlechner, eine Weiterführung des Werks oder eine alternative regionale Verarbeitungslösung zu prüfen. Daran sollten sich die bestehende Erzeugergemeinschaft sowie heimische Verarbeiter und Investoren beteiligen. Wer bereit sei, internationalen Großkonzernen unter die Arme zu greifen, müsse laut Schmiedlechner auch eine heimische Initiative zugunsten der Landwirtschaft unterstützen, damit die Bauern nicht auf dem finanziellen Risiko sitzen bleiben.