Traditions-Gärtnerei aus Niederösterreich verschenkt 800 Obstbäume

Die Gärtnerei Starkl mit mehreren Standorten in Wien und Niederösterreich verschenkt für die "Baumpflanzchallenge 2026" 800 Bäume aus eigener Anzucht.

Ziel der Aktion ist es, das Mikroklima zu stärken, Schatten zu spenden und wertvolle Rückzugsorte für Insekten und Vögel zu schaffen.

Ziel der Aktion ist es, das Mikroklima zu stärken, Schatten zu spenden und wertvolle Rückzugsorte für Insekten und Vögel zu schaffen.

Mehr Grün für Niederösterreich! Die Traditionsgärtnerei Starkl und „Natur im Garten“ verschenken hunderte Obstgehölze an Gemeinden und gemeinnützige Einrichtungen. Eine Bewerbung für die große Pflanzaktion ist noch bis morgen Freitag, den 16. Oktober 2026, möglich. Für die offizielle „Baumpflanzchallenge 2026“ stellt der heimische Familienbetrieb rund 800 kräftige Obstbäume aus eigener Anzucht bereit.

Dahinter steht ein nachhaltiger Gedanke

Pflanzen, die trotz vorausschauender Planung zum Ende der Saison übrig bleiben, sollen keinesfalls auf dem Kompost landen. Stattdessen erhalten sie durch gemeinnützige Umweltprojekte ein dauerhaftes Zuhause. Von Apfel und Birne über Kirsche und Weichsel bis hin zu Zwetschke und Marille: Die Aktion bietet ein vielfältiges Sortiment beliebter regionaler Obstgehölze. Vergeben werden pflegeleichte Halbstämme im Container mit rund 1,20 Metern Stammhöhe, die dank ihres kräftigen Wurzelsystems besonders leicht anwachsen. Hinter dem Engagement steht der Wunsch der Gärtnerei Starkl, die eigene Heimat nachhaltig zu begrünen und zu stärken.

Wie häufig isst du Obst? Jeden Tag Einmal oder mehrmals pro Woche. Ein paar Mal im Monat Seltener Nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gratis Bäume sind nicht für private Gärten

Die Gratis-Bäume richten sich ausschließlich an Gemeinden, Vereine, Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Initiativen – private Gärten sind ausgeschlossen. Um berücksichtigt zu werden, müssen mindestens 50 Bäume für ein gemeinnütziges Projekt gepflanzt werden, etwa für Streuobstwiesen, Gemeinschaftsalleen, öffentlich zugängliche Naschgärten oder Essbare Wälder. Damit soll das Mikroklima verbessert, Schatten gespendet und neuer Lebensraum für Insekten sowie Vögel geschaffen werden.