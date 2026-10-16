Galt als unvermittelbar: Nach 2 Jahren Therapie gibt es ein Happy End für Rüden Blacky
Gefährlich, aggressiv und unvermittelbar? Nach schweren Bissvorfällen galt Mischling Blacky als hoffnungsloser Fall. Doch eine Hundetrainerin glaubte an ihn – nach zwei Jahren Therapie gab es nun das große Happy End.
Zahlreiche Besitzerwechsel hatten sein Vertrauen in den Menschen vollkommen zerstört: Als der heute neunjährige Rüde Blacky im Frühjahr 2024 wegen mehrerer schwerer Bissvorfälle am Assisi-Hof in Stockerau abgegeben wurde, galt er als unvermittelbar. Bei der geringsten Unsicherheit zeigte der Mischling die Zähne und ließ keinerlei Berührungen zu.
Durchs Gitter: Der lange Weg zum Vertrauen
Doch Hundetrainerin Viktoria Telloglou gab den traumatisierten Hund nicht auf. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung aus der Arbeit mit Straßenhunden im griechischen Thessaloniki erkannte sie die tiefsitzende Angst hinter der Aggression. Die Betreuung begann anfangs unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ausschließlich durch ein Schutzgitter. „Sein Körper war angespannt, die Rute zwischen die Hinterbeine geklemmt, und er war ständig in Alarmbereitschaft“, erinnert sich Telloglou. Mit viel Ruhe, klaren Grenzen und ausreichend Abstand näherte sie sich dem Rüden schrittweise an.
Die Pfote durchs Gitter: Der emotionale Wendepunkt
Nach etwa sechs Wochen kam es zum entscheidenden Schlüsselmoment: Blacky streckte von sich aus seine Pfote durch das Gitter und berührte die Hand der Trainerin. Als sie daraufhin vorsichtig die Tür öffnete, kam der Hund zu ihr und schmiegte sich in ihre Arme. „Das war der Wendepunkt. Ich hatte endlich sein Vertrauen gewonnen“, so die Hundetrainerin.
Neues Leben mit neuem Vierbeiner-Freund
Aus dem einstigen Dauerstress-Patienten wurde durch langes Training und viele Spaziergänge wieder ein verspielter, verlässlicher Vierbeiner. Nach mehr als zwei Jahren intensiver Therapie das große Wunder: Blacky konnte an einen erfahrenen Hundehalter vermittelt werden. Auch mit seinem neuen vierbeinigen Weggefährten „Peaches“ verstand sich der Rüde auf Anhieb blendend. Der Österreichische Tierschutzverein betont anlässlich dieses Erfolgs, dass hinter aggressivem Verhalten meist schwere Traumata stecken und kein Hund vorschnell aufgegeben werden sollte.
Jede Spende rettet Tierleben
„Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie uns, auch künftig Tieren zu helfen, die besonders viel Zeit, Geduld und professionelle Betreuung brauchen“, sagt Viktoria Telloglou. Denn kein Tier sollte aufgegeben werden, nur weil sein Weg ins Glück länger dauert. Mehr dazu findest du hier.