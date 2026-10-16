Galt als unvermittelbar: Nach 2 Jahren Therapie gibt es ein Happy End für Rüden Blacky

Gefährlich, aggressiv und unvermittelbar? Nach schweren Bissvorfällen galt Mischling Blacky als hoffnungsloser Fall. Doch eine Hundetrainerin glaubte an ihn – nach zwei Jahren Therapie gab es nun das große Happy End.

Zahlreiche Besitzerwechsel hatten sein Vertrauen in den Menschen vollkommen zerstört: Als der heute neunjährige Rüde Blacky im Frühjahr 2024 wegen mehrerer schwerer Bissvorfälle am Assisi-Hof in Stockerau abgegeben wurde, galt er als unvermittelbar. Bei der geringsten Unsicherheit zeigte der Mischling die Zähne und ließ keinerlei Berührungen zu.

Durchs Gitter: Der lange Weg zum Vertrauen

Doch Hundetrainerin Viktoria Telloglou gab den traumatisierten Hund nicht auf. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung aus der Arbeit mit Straßenhunden im griechischen Thessaloniki erkannte sie die tiefsitzende Angst hinter der Aggression. Die Betreuung begann anfangs unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ausschließlich durch ein Schutzgitter. „Sein Körper war angespannt, die Rute zwischen die Hinterbeine geklemmt, und er war ständig in Alarmbereitschaft“, erinnert sich Telloglou. Mit viel Ruhe, klaren Grenzen und ausreichend Abstand näherte sie sich dem Rüden schrittweise an.

©Österreichischer Tierschutzverein Blacky wurde im Frühjahr 2024 im Assisi-Hof in Stockerau abgegeben.

Die Pfote durchs Gitter: Der emotionale Wendepunkt

Nach etwa sechs Wochen kam es zum entscheidenden Schlüsselmoment: Blacky streckte von sich aus seine Pfote durch das Gitter und berührte die Hand der Trainerin. Als sie daraufhin vorsichtig die Tür öffnete, kam der Hund zu ihr und schmiegte sich in ihre Arme. „Das war der Wendepunkt. Ich hatte endlich sein Vertrauen gewonnen“, so die Hundetrainerin.

©Österreichischer Tierschutzverein Hundetrainerin Viktoria Telloglou schaffte es mit viel Geduld, das Vertrauen von Rüde Blacky zurückzugewinnen.

Neues Leben mit neuem Vierbeiner-Freund

Aus dem einstigen Dauerstress-Patienten wurde durch langes Training und viele Spaziergänge wieder ein verspielter, verlässlicher Vierbeiner. Nach mehr als zwei Jahren intensiver Therapie das große Wunder: Blacky konnte an einen erfahrenen Hundehalter vermittelt werden. Auch mit seinem neuen vierbeinigen Weggefährten „Peaches“ verstand sich der Rüde auf Anhieb blendend. Der Österreichische Tierschutzverein betont anlässlich dieses Erfolgs, dass hinter aggressivem Verhalten meist schwere Traumata stecken und kein Hund vorschnell aufgegeben werden sollte.

©Österreichischer Tierschutzverein Auch mit seinem neuen tierischen Wegbegleiter Peaches versteht sich Blacky blendend.