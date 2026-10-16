Nach 44-Millionen-Dollar-Skandal: Ex-Banker stirbt bei Motorradunfall in Österreich

Der frühere Spitzenbanker Gerhard Gribkowsky ist bei einem Motorradunfall in NÖ ums Leben gekommen. Der 68-Jährige war durch einen millionenschweren Korruptionsfall rund um die Formel 1 international bekannt geworden.

Ein Motorradunfall in Niederösterreich hat den früheren deutschen Bankmanager Gerhard Gribkowsky das Leben gekostet. Der 68-Jährige war am 4. Oktober auf einer Bundesstraße im Bezirk Neunkirchen unterwegs, als er mit seiner Maschine von der Fahrbahn abkam. Erst jetzt wurde bekannt, dass es sich bei dem Verunglückten um jenen ehemaligen BayernLB-Vorstand handelt, der vor Jahren im Mittelpunkt eines internationalen Korruptionsskandals rund um die Formel 1 gestanden war.

Motorradfahrer rund zehn Meter durch die Luft geschleudert

Der Unfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr auf der B27 im Gemeindegebiet von Schwarzau im Gebirge. Gribkowsky fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Reichenau an der Rax. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen kam der 68-Jährige von der Straße ab und geriet auf den unbefestigten Fahrbahnrand. Dort stieß das Vorderrad seines Motorrads gegen einen Regenschachtdeckel. Die Folgen waren schwerwiegend: Laut dem Bericht der deutschen „Bild“, der sich auf Polizeiangaben beruft, wurde Gribkowsky durch den Aufprall rund zehn Meter durch die Luft geschleudert. Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall, hielten an und verständigten die Rettungskräfte. Sie versuchten, dem Schwerverletzten zu helfen. Trotz der rasch eingeleiteten Maßnahmen konnte die Notärztin nur noch den Tod des 68-Jährigen feststellen.

Einst einer der einflussreichsten Banker Deutschlands

Gerhard Gribkowsky hatte über viele Jahre eine bedeutende Position in der deutschen Finanzwelt inne. Als Vorstandsmitglied der Bayerischen Landesbank war er unter anderem für das Risikomanagement verantwortlich. Internationale Bekanntheit erlangte er allerdings durch seine Verwicklung in ein Geschäft mit Anteilen an der Formel 1. Nach der Insolvenz der Kirch-Mediengruppe im Jahr 2002 waren Beteiligungen an der Rennserie an die BayernLB gefallen. Gribkowsky war später maßgeblich am Verkauf dieser Anteile an den Finanzinvestor CVC beteiligt. Jahre danach wurde bekannt, dass bei dem Geschäft erhebliche Geldbeträge geflossen waren.

44 Millionen Dollar und eine Haftstrafe

Im Jahr 2012 verurteilte das Landgericht München den ehemaligen Bankmanager wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren. Im Verfahren hatte Gribkowsky eingeräumt, im Zusammenhang mit dem Verkauf der Formel-1-Anteile rund 44 Millionen US-Dollar vom damaligen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone erhalten zu haben. Die Einnahmen hatte er nicht versteuert. Der Fall sorgte international für Aufsehen und beschäftigte auch die Justiz in Großbritannien und Deutschland. Gegen Ecclestone wurde ebenfalls ein Strafverfahren geführt. Dieses endete 2014 ohne Schuldspruch, nachdem er einer Geldauflage von 100 Millionen US-Dollar zugestimmt hatte. Für Gribkowsky bedeutete die Verurteilung das endgültige Ende seiner früheren Karriere als Spitzenbanker.

Nach Haftstrafe beruflicher Neustart in Österreich

Bereits 2008 war Gribkowsky aus dem Vorstand der BayernLB ausgeschieden. Drei Jahre später wurde er in Untersuchungshaft genommen, 2012 folgte das Urteil. Während seiner Haft erhielt er die Möglichkeit, als Freigänger zu arbeiten. Ab 2013 war er für den österreichischen Baukonzern Strabag tätig. Das Unternehmen kannte er bereits aus seiner früheren Funktion als Aufsichtsratsmitglied. Nach seiner vorzeitigen Haftentlassung im Jahr 2016 setzte er seine berufliche Tätigkeit dort fort. Damit hatte der ehemalige Bankmanager nach seiner Verurteilung einen neuen Lebensabschnitt begonnen.

Ehemaliger Anwalt zeigt sich betroffen

Sein früherer Rechtsanwalt Dirk Petri äußerte sich gegenüber der deutschen „Bild“ bestürzt über den Tod seines ehemaligen Mandanten. „Er hatte nach seiner Verurteilung und verbüßten Haftstrafe wieder ins bürgerliche Leben zurückgefunden“, erklärte Petri. Der Unfall sei für Gribkowsky und seine Familie sehr traurig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 13:15 Uhr aktualisiert