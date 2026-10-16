Schwerer Unfall bei Peisching: Notarzthubschrauber nach Frontal-Crash im Einsatz

Auf der B 21 im Gemeindegebiet von Peisching hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastkraftwagen ereignet. Zwei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Gegen 09.30 Uhr war am 16. Oktober 2026 ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wiener Neustadt (Niederösterreich) gemeinsam mit seiner 62-jährigen Beifahrerin auf der B21 in Richtung Wiener Neustadt unterwegs. Bei Straßenkilometer 14,1 kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 72-jährigen Mann gelenkt wurde.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der Autofahrer und seine Beifahrerin schwere Verletzungen. Die 62-jährige Frau wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der 59-jährige Lenker wurde vom Rettungsdienst ins selbe Krankenhaus gebracht. Auch der 72-jährige Lkw-Fahrer wurde zur genauen medizinischen Abklärung mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand behördlicher Ermittlungen.