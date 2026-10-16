Raserei in Niederösterreich: Mit 152 km/h durchs Freilandgebiet

Eine erhebliche Geschwindigkeitsübertretung deckten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Lunz am See am Freitagnachmittag auf. Ein 55-Jähriger ist seinen Führerschein erst einmal los.

Bei Routinekontrollen auf der Erlauftal-Bundesstraße (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich) geriet am 16. Oktober 2026 gegen 14.15 Uhr ein Autofahrer ins Visier der Exekutive. Das Fahrzeug war im Freilandgebiet von Lunz am See aus Richtung Gaming kommend unterwegs. Die Messung ergab eine Geschwindigkeit von 152 km/h – erlaubt sind in diesem Bereich maximal 100 km/h.

Führerschein weg

Für den 55-jährigen Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land hatte die Spritztour umgehend Konsequenzen: Die Beamtinnen und Beamten nahmen dem Mann den Führerschein noch vor Ort vorläufig ab. Er wird nun bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.