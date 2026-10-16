Alarm am frühen Morgen: Frau landet mit Auto im Graben

Ein arbeitsreicher Start in den Tag für die örtlichen Einsatzkräfte: Bereits am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Gänserndorf (Niederösterreich) innerhalb kürzester Zeit zu zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen gerufen.

Der erste Alarm ging um 06.38 Uhr ein. Grund dafür war eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Volksschule Gänserndorf Süd. Die rasch eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Gänserndorf konnten jedoch rasch Entwarnung geben: Bei der umgehenden Kontrolle des Gebäudes wurde keine Gefahr festgestellt, sodass der Einsatz zügig beendet werden konnte.

©Facebook/Feuerwehr Gänserndorf

PKW im Graben neben Bahnübergang

Nur wenig später, um 07.46 Uhr, schrillten die Sirenen erneut. Diesmal wurden die Einsatzkräfte zu einer technischen Hilfeleistung gerufen: Im Bereich einer Eisenbahnkreuzung war ein Personenkraftwagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und im angrenzenden Graben zum Stillstand gekommen.

Fahrzeuglenkerin hatte Glück: Sie blieb bei dem Vorfall völlig unverletzt

Am Einsatzort angekommen, sicherten die Feuerwehrkräfte umgehend die Gefahrenstelle ab. Mithilfe einer Seilwinde konnte der beschädigte Wagen schließlich schonend aus dem Graben geborgen und an einem verkehrssicheren Ort abgestellt werden. Nach Abschluss aller Aufräumarbeiten konnten die Kräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken. Die Lenkerin hatte Glück: Sie blieb unverletzt.