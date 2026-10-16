„Schluss mit dem Chaos!“ Udo Landbauer mit offenem Brief an die ÖBB

Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) wendet sich mit einem offenen Brief an die ÖBB: Darin fordert er unter anderem mehr Verlässlichkeit.

In seinem Schreiben kritisierte Landbauer die anhaltenden Probleme der letzten Monate wie Verspätungen, Zugausfälle, verpasste Anschlüsse und Betriebsstörungen.

In seinem Schreiben kritisierte Landbauer die anhaltenden Probleme der letzten Monate wie Verspätungen, Zugausfälle, verpasste Anschlüsse und Betriebsstörungen.

Udo Landbauer (FPÖ) richtete seinen Wunsch nach mehr Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Verantwortung direkt an den Vorstandsvorsitzenden der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) Andreas Matthä. Dies war teilweise auf die Bahnstörungen am Montag in Wiener Neustadt zurückzuführen, als zwei Güterwaggons entgleisten. Der niederösterreichische Verkehrslandesrat forderte die Bundesbahnen dazu auf, ihren öffentlichen Versorgungsauftrag wieder ordnungsgemäß zu erfüllen.

„Müssen halten, was der Fahrplan verspricht!“

In seinem Schreiben kritisierte er die anhaltenden Probleme der letzten Monate wie Verspätungen, Zugausfälle, verpasste Anschlüsse und Betriebsstörungen, die erst am Montag wieder für Unmut ordentlich sorgten. „Die ÖBB müssen wieder halten, was der Fahrplan verspricht! Unsere Pendler haben genug von ständigen Verspätungen, Zugausfällen und verpassten Anschlüssen. Wer täglich auf die Bahn angewiesen ist, muss sich auch darauf verlassen können, dass der Zug pünktlich fährt“, stellt der LH-Stellvertreter klar. Im Brief an den Vorstand der ÖBB-Holding AG fordert er im Namen der niederösterreichischen Pendler rasche und umfassende Verbesserungen der Betriebsqualität. „Mit dem Chaos muss endlich Schluss sein.“

Beschwerden würden zunehmen

Die Fahrgäste würden demnach zunehmend über Ausfälle, Verspätungen und verpasste Anschlüsse auf Strecken wie Südbahn, Westbahn oder Franz-Josefs-Bahn klagen. Dabei fließen Milliarden in die Schieneninfrastruktur: Der ÖBB-Rahmenplan 2027–2032 sieht 19,5 Milliarden Euro vor, knapp 8,9 Milliarden davon für Qualität und Stabilität, schreibt Landbauer weiters. Niederösterreich steuere heuer rund 114 Millionen Euro für den Verkehr und jährlich 30 Millionen Euro für Nahverkehrsinfrastruktur bei.

„Am Geld mangelt’s uns nicht!“

„Fehlendes Geld oder mangelnde Investitionen sind definitiv nicht das Problem. Entscheidend ist einzig und allein, was davon am Ende tatsächlich bei den täglichen Fahrgästen auf den Bahnsteigen ankommt“, stellte Landbauer klar. Während er den unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiter hervorhob, richtete er einen klaren Appell an die Spitze des Konzerns: „Jetzt steht das Management in der Pflicht. Die Unternehmensführung muss endlich liefern und dauerhaft für die Zuverlässigkeit sorgen, die die Pendler zu Recht erwarten.“

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2026 um 21:48 Uhr aktualisiert