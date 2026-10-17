Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Amina Filkins/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt eine Familie mit Ultraschallfotos.
Die Niederösterreicherin hat ihrem Arbeitgeber mitgeteilt, dass sie schwanger ist - plötzlich sollte ihr Dienstvertrag nicht mehr verlängert werden.
Niederösterreich
17/10/2026
Diskriminierung?

Österreicherin teilt Baby-News: Auf Freude folgt böse Überraschung

Nachdem sie schwanger wurde und das ihrem Arbeitgeber mitgeteilt hat, wurde eine Nachmittagsbetreuerin aus dem Bezirk Gänserndorf nicht verlängert. Sie ging zur Arbeiterkammer (AK) - mit Erfolg.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(171 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Eigentlich sei die Verlängerung ihres befristeten Dienstvertrags bereits geplant gewesen, weiß man bei der AK. Doch als sie ihrem Arbeitgeber über ihre Schwangerschaft erzählte, wartete die böse Überraschung auf die Nachmittagsbetreuerin aus Niederösterreich: Ihr Vertrag sollte doch nicht verlängert werden. Sie wandte sich an die AK-Bezirksstelle in Gänserndorf. Bezirksstellenleiter Robert Taibl fasst den Fall folgendermaßen zusammen: „Die Dienstnehmerin hat mit 15 weiteren Personen begonnen, ist aber die Einzige, die nicht verlängert wurde.“

„Im Rahmen eines Vergleichs erreichten wir, dass…“

Und die Experten schritten für die Frau ein. Denn: Vieles deutete auf eine Diskriminierung aufgrund ihrer Schwangerschaft hin, so die AK. Daher forderte man eine Vertragsverlängerung bis zum Mutterschutz und eine Entschädigung. Und das wie mit Erfolg, wie man berichtet. „Im Rahmen eines Vergleichs erreichten wir, dass die Betroffene bis zum Beginn ihres Mutterschutzes weiterbeschäftigt wird – bei voller Bezahlung und ohne arbeiten zu müssen“, erklären die AK-Experten abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at