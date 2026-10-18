Dach stürzte ein: Familie steht zu Weihnachten plötzlich ohne Zuhause da

Tragödie statt Feststimmung: Für eine dreiköpfige Familie aus Niederösterreich endete der Heilige Abend im Katastrophenszenario. Nun übernimmt EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum den Fall im Fernsehen.

Eigentlich erfüllte sich Familie Saha aus Wiener Neustadt mit einem Ziegelmassivhaus aus den 1950er-Jahren für rund 300.000 Euro ihren Wohntraum. Doch am 24. Dezember folgte der Schock: Plötzlich krachte die Decke des Hauses ein. Die angerückte Feuerwehr erklärte das Gebäude umgehend für unbewohnbar, wodurch die Eltern mit ihrem sechsjährigen Sohn in eine Notunterkunft ziehen mussten.

Pfusch beim Badumbau ohne Genehmigung?

Hintergrund des Einsturzes dürften umfangreiche Umbauarbeiten der Vorbesitzer im Obergeschoss sein, für die keine Baugenehmigung existiert. Unter anderem wurde ein Bad samt Dusche eingebaut, das offenbar nicht korrekt zur Zwischendecke hin abgedichtet war. Die Verkäufer weisen jedoch jede Schuld von sich. Nun soll Bausachverständiger Günther Nussbaum Klarheit schaffen.

©Pro7Sat1Puls4 | Für eine dreiköpfige Familie aus Niederösterreich endete der Heilige Abend im Katastrophenszenario. ©ProsiebenSat1Puls4 | Nun übernimmt EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum den Fall im Fernsehen.

Lärmprobleme und Zugluft in der Steiermark

Auch Nadine Görgl aus Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) sucht Hilfe beim TV-Experten. Die alleinerziehende Mutter zog Ende 2023 mit ihren zwei Töchtern in ein neu erbautes Reihenhaus für 370.000 Euro. Schon bald machten ihr massive Schallprobleme und ein spürbarer Windzug aus den Steckdosen zu schaffen. Weil der Bauträger auf mehrere Mängelanzeigen bisher nicht reagiert hat, nimmt Nussbaum das Objekt nun genau unter die Lupe. Zu sehen ist die neue Folge von „Pfusch am Bau“ am Sonntag um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4.