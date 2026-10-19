Nicht angegurtet? 20-Jähriger bei Unfall aus Auto geschleudert

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend, dem 18. Oktober 2026, in Thomasberg (NÖ). Ein 20-jähriger Autofahrer kam von der L145 ab, überschlug sich mehrmals und wurde aus dem Auto geschleudert.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker kam im Gemeindegebiet von Thomasberg von der Fahrbahn ab.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker kam im Gemeindegebiet von Thomasberg von der Fahrbahn ab.

Kurz vor dem Zielort nahm die Fahrt eine Wendung. „Kurz vor dem Ortsgebiet von Wiesfleck, kam der 20-Jährige aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben ab“, so die niederösterreichische Polizei in einer aktuellen Aussendung.„Das Fahrzeug dürfte sich infolge mehrmals überschlagen haben und der offensichtlich nicht angegurtete Lenker wurde aus dem Pkw geschleudert.“

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der junge Mann blieb mit schwersten Verletzungen an der Unfallstelle liegen. „Nach der Erstversorgung durch den Notarzt eines Rettungshubschraubers wurde der Unfalllenker mit Verletzungen schweren Grades in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen“, so weiter.