Mit 176 km/h erwischt: L17-Fahrschüler rast mit Vater auf A2

Völlig ungehemmte L17-Ausbildungsfahrt auf der A2 im Gemeindegebiet von Breitenau (NÖ): Die Autobahnpolizei blitzte einen 16-jährigen Fahrschüler mit 176 km/h. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß ausgerechnet sein Vater.

Vorfall am Sonntagvormittag, dem 18. Oktober 2026, auf der Süd Autobahn (A2): Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Warth führten im Gemeindegebiet von Breitenau in Fahrtrichtung Wien Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch. Gegen 10.30 Uhr geriet dabei ein Auto ins Visier der Beamten, der mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 176 km/h anstelle der erlaubten 130 km/h über die Autobahn donnerte.

Vater saß als Begleitperson im Wagen

Die Polizisten hielten das Fahrzeug umgehend an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei trafen die Beamten auf ein überraschendes Duo: Am Steuer saß ein erst 16-jähriger Führerscheinwerber aus dem steirischen Bezirk Murtal. Der Jugendliche absolvierte gerade eine Ausbildungsfahrt im Rahmen der L17-Ausbildung. Als offizielle Begleitperson saß sein eigener Vater im Wagen und ließ den Teenager mit mehr als 45 km/h Überschreitung über die Autobahn rasen.

Konsequenzen für Vater und Sohn

Für das Duo aus der Steiermark hat der Raser-Ausflug nun spürbare rechtliche Folgen. Sowohl der 16-jährige Führerscheinwerber als auch sein Vater als Begleitperson werden der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.