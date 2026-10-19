Tödlicher Crash auf B2: 87-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Auf der B2 im Bezirk Horn (NÖ) kollidierten am Montag zwei Fahrzeuge. Ein 87-jähriger Autofahrer verstarb trotz aller Rettungsversuche noch an der Unfallstelle.

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am frühen Montagmorgen, dem 19. Oktober 2026, im Waldviertel ein Menschenleben. Gegen 6 Uhr war ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Horn auf der L8032 unterwegs. „Offenbar wollte er die Kreuzung mit der B2 geradeaus in Fahrtrichtung Dietmannsdorf an der Wild überqueren“, so die Polizei.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Zeitgleich fuhr eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl mit ihrem Auto auf der bevorrangten Bundesstraße B2 in Richtung Horn. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 87-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 50-jährige Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in das Landesklinikum Horn gebracht.