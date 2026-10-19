Tragischer Arbeitsunfall: Mann stirbt nach Traktor-Absturz

Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich am Montagvormittag in Brunn am Gebirge (Niederösterreich). Ein Mann stürzte mit seinem Traktor rund sechs Meter über eine Böschung und wurde eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Das Fahrzeug stürzte rund sechs Meter über eine Böschung und blieb auf der Seite liegen.

Das Fahrzeug stürzte rund sechs Meter über eine Böschung und blieb auf der Seite liegen.

Am Montag, dem 19. Oktober 2026, kam es in einem Weingarten in Brunn am Gebirge zu einem tragischen Unfall. Ein Arbeiter war mit einem Traktor auf der verlängerten Turnerstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache vom Weg abkam. Das Fahrzeug stürzte rund sechs Meter über eine Böschung und blieb auf der Seite liegen. Dabei wurde der Lenker im Bereich des Brustkorbs unter dem Dach der Fahrerkabine eingeklemmt, wie die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf in einer Aussendung berichtet.

Rettungskräfte kämpften um sein Leben

Um 10.54 Uhr wurden die Feuerwehren Maria Enzersdorf und Gießhübl zur Menschenrettung alarmiert. Da die Unfallstelle schwer zugänglich war, mussten die Einsatzkräfte ihre Ausrüstung rund 200 Meter zu Fuß transportieren. Die Barmhartstalstraße wurde während des Einsatzes vollständig gesperrt. Zwei Ersthelfer versorgten den Verletzten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts gelang es schließlich, den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Trotz aller Bemühungen konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden.

©Pressestelle FF Maria Enzersdorf

Aufwendige Bergung des Traktors

Nach der Unfallaufnahme wurde der umgestürzte Traktor mit einem Kran und Hebebändern wieder aufgerichtet. Zudem mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und teilweise Erdreich abgetragen werden. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 16:58 Uhr aktualisiert