Tödlicher Unfall in Niederösterreich: 82-Jährige stirbt bei Kollision

Tragischer Verkehrsunfall in Niederösterreich: Eine 82-jährige Autofahrerin kollidierte am Montag bei einer Kreuzung im Bezirk St. Pölten-Land mit einem Klein-Lkw. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Am Montag, dem 19. Oktober 2026, kam es gegen 11.20 Uhr in Hilpersdorf im Bezirk St. Pölten-Land zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling war mit ihrem Auto auf einer Zufahrtsstraße der Eichberger Kellergasse unterwegs. An der Kreuzung mit der B43 wollte sie nach links in Richtung Traismauer abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl mit einem Lkw-Sprinter auf der B43 von Traismauer in Richtung Gemeinlebarn.

Fahrzeuge im Acker

Obwohl sich der Lkw näherte und an der Kreuzung ein Stoppschild stand, dürfte die 82-Jährige laut Polizei nach links abgebogen sein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug des 32-Jährigen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Acker, wo sie schließlich zum Stillstand kamen. In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.

Für 82-Jährige kam jede Hilfe zu spät

Für die 82-jährige Autofahrerin endete der Unfall tödlich. Trotz Reanimationsversuchen konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen. Auch der 32-jährige Lenker wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Krems an der Donau gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand laut Landespolizeidirektion Niederösterreich Totalschaden.